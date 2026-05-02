CON LABORES DE INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN SE IMPULSA LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS

• Operativo interinstitucional decomisó armas, cartuchos útiles y narcóticos en Mexquitic de Carmona.

Derivado del trabajo interinstitucional de inteligencia y de un exitoso operativo de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), autoridades de los tres órdenes de gobierno asestaron un duro golpe a la delincuencia al asegurar armas, cartuchos útiles y diversas sustancias ilícitas en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Mediante labores de inteligencia, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), localizaron cinco armas de fuego largas, 29 cargadores, 766 cartuchos útiles, cinco kilos con 936 gramos de marihuana, 3 mil 440 tabletas psicotrópicas y un kilo con 550 gramos de “cristal”, además de 22 cigarros artesanales de marihuana.

Con este operativo, se logró desarticular un probable punto de distribución de narcóticos, reafirmando el compromiso de las autoridades de fortalecer la seguridad y construir entornos de paz para las familias potosinas.