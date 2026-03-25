Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de tropas de EE.UU. para adiestramiento rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Senado de la República el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el objetivo de que participen en un ejercicio adiestramiento de cara al Mundial 2026.

El documento, turnado a la Comisión de Marina para su dictamen, contempla la entrada de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de EE.UU.. Dichos efectivos participarán en el evento denominado “SOF 32”, el cual fue llamado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Este encuentro se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Marina entre el 3 de abril al 1 de mayo de 2026, y está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Dicho ejercicio tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”, destacó la Cámara Alta en un comunicado.

Además, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado otras dos peticiones de movilidad militar internacional:

Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”: Se solicita la salida de 332 tripulantes a bordo del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01). La travesía se realizaría del 15 de julio al 15 de octubre de 2026, con el fin de que los guardamarinas de la generación 2021-2025 realicen prácticas profesionales en alta mar.

Se solicita la salida de a bordo del Buque Escuela ARM (BE-01). La travesía se realizaría del 15 de julio al 15 de octubre de 2026, con el fin de que los guardamarinas de la generación 2021-2025 realicen prácticas profesionales en alta mar. Capacitación en Misisipi: Una solicitud para la salida de 60 elementos de los Batallones de Comandos Anfibios y Fusileros Paracaidistas. El grupo viajaría al Camp Shelby en Misisipi, EE.UU., del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, para participar en el evento de capacitación SOF 33, enfocado en tácticas de fuerzas especiales.

Con información de López-Dóriga Digital