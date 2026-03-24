Comisiones del Senado aprueban ‘Plan B’ de la Reforma Electoral

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este martes el ‘Plan B‘ de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta se aprobó con 24 votos a favor y 11 en contra.

A la sesión no acudieron los senadores del Partido del Trabajo y los legisladores de oposición votaron en contra.

Los ejes del Plan B de Reforma Electoral

Revocación de Mandato (Art. 35): Se propone la posibilidad de realizar este ejercicio de democracia directa en el tercer o cuarto año de gobierno. El objetivo es que pueda coincidir con las elecciones concurrentes de junio de 2027. Ricardo Monreal aclaró que, por decisión de último momento, se eliminó la propuesta que buscaba permitir consultas populares sobre materia electoral. Reducción en Ayuntamientos (Art. 115): Se establece un tope al número de regidores basado en la población. Municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán máximo siete regidores; aquellos con hasta 800 mil habitantes tendrán un tope de 12, y las grandes metrópolis no podrán exceder los 15. Asimismo, se limita a un solo síndico por municipio. Tope presupuestal a Congresos (Art. 116): Las legislaturas locales no podrán erogar más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual. Monreal Ávila señaló que esto busca corregir disparidades donde algunos estados gastan hasta 38 millones de pesos por diputado. Remuneraciones y Austeridad (Art. 134): Se ratifica que ningún funcionario electoral (INE o Tribunales) podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República. Además, se prohíben bonos, seguros privados de gastos médicos y cajas de ahorro especializadas.

Con información de López-Dóriga Digital