SAN LUIS REFUERZA ACCIONES PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN

• Capacita a personal operativo para mejorar la aplicación de programas alimentarios en beneficio de la niñez y las familias potosinas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) refuerza acciones sin límites orientadas a mejorar la alimentación en todo el Estado, mediante la capacitación del personal encargado de la ejecución de los programas alimentarios.

En Soledad de Graciano Sánchez, se llevó a cabo una capacitación sobre las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios, en coordinación con Delegaciones Regionales y los Sistemas DIF Municipales, con el objetivo de fortalecer la correcta implementación de estos apoyos y optimizar su alcance.

Estas acciones permiten garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo alimentario y la orientación nutricional necesaria para su desarrollo y bienestar, reflejo del cambio que se vive y se siente, brindando beneficios efectivos a las familias que más los necesitan.