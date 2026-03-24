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ESTADO

SAN LUIS REFUERZA ACCIONES PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN

By Redacción
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miércoles, marzo 25, 2026

• Capacita a personal operativo para mejorar la aplicación de programas alimentarios en beneficio de la niñez y las familias potosinas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) refuerza acciones sin límites orientadas a mejorar la alimentación en todo el Estado, mediante la capacitación del personal encargado de la ejecución de los programas alimentarios.
En Soledad de Graciano Sánchez, se llevó a cabo una capacitación sobre las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios, en coordinación con Delegaciones Regionales y los Sistemas DIF Municipales, con el objetivo de fortalecer la correcta implementación de estos apoyos y optimizar su alcance.
Estas acciones permiten garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban el apoyo alimentario y la orientación nutricional necesaria para su desarrollo y bienestar, reflejo del cambio que se vive y se siente, brindando beneficios efectivos a las familias que más los necesitan.

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