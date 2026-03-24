CAPITAL ESPAÑOL FORTALECE SU PRESENCIA EN SAN LUIS

• Consolida al Estado como destino de inversión, con 43 empresas españolas operando en sectores clave, fortaleciendo el dinamismo económico y la confianza internacional.

España se mantiene como el quinto inversor más importante a nivel global en San Luis Potosí y el segundo dentro de la Unión Europea, reflejando la confianza en la capacidad del Estado para atraer capital extranjero. Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se ha trabajado en fortalecer la economía local y consolidar un entorno que favorezca la inversión, garantizando condiciones estables y competitivas para los empresarios internacionales.

Entre 2006 y 2025, el Estado ha captado una inversión extranjera directa acumulada de mil 042.2 millones de dólares provenientes de España, con un mayor impulso en los últimos cuatro años gracias al apoyo del Mandatario Estatal, resultado del impulso sostenido a la confianza de los inversionistas. Actualmente, 43 empresas españolas operan en sectores como manufactura, servicios, comercio y energía, principalmente en la capital, con presencia también en Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Santa María del Río.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, detalló que el dinamismo comercial se refleja también en exportaciones a España por más de 104 millones de dólares y en la llegada constante de insumos y tecnología que consolidan a la entidad como una aliada industrial y logística clave en el país. En sintonía con el cambio que se vive y se siente, San Luis Potosí se posiciona como un destino estratégico para inversión extranjera.