EU envió a Irán un plan de 15 puntos para finalizar los bombardeos en Medio Oriente

EFE.- Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente, según The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para abrir una vía de salida al conflicto, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel.

Las fuentes anónimas citadas por el New York Times señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, en un contexto marcado por semanas de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El medio añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Según el NYT, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes, mientras otros países de la región promueven contactos diplomáticos, sin que por ahora haya señales claras de una desescalada inmediata.

Trump anunció ayer que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones «productivas» con Teherán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Con información de Latin Us