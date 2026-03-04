Sheinbaum afirma que tiene un “plan B” en caso de que no se apruebe su propuesta de reforma electoral 

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que respetará la decisión de los legisladores en el análisis de su propuesta de reforma electoral que enviará próximamente al Congreso de la Unión.

Sin embargo, la mandataria confirmó que tiene un “plan B” en caso de que esta iniciativa no se apruebe, pero no compartió más detalles.

Una reportera preguntó a Sheinbaum «¿tiene pensado algún plan B?», a lo que ella respondió: «Sí, pero ya sería de después (…) no nos adelantemos».

«Yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba», comentó la mandataria al justificar la presentación de su propuesta.

Además, añadió que en caso de que no reciba luz verde, este no será un fracaso porque se trata de un compromiso que tenía desde el inicio de su gobierno.

«Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara completa y ya quien la quiera aprobar pues será visto por la gente quien no, no. Y ya, así de sencillo», comentó.

La mandataria ha retrasado el envío de su propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados porque afirma que le hizo algunas modificaciones.

