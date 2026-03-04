Suman más de mil muertos en Irán por los ataques de Israel y EU desde el sábado

EFE.- Al menos mil 45 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

«En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento mil 45 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

El conflicto se desató porque Estados Unidos acusó que la nación persa iba a atacarlos, por lo que desplegaron la operación militar a gran escala como un movimiento «preventivo».

Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó que el país estuviera preparando una ofensiva contra Estados Unidos.

«Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos», dijo Araqchí en la red social X.

Con información de Latin Us