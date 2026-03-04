El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 en 2026

La esperada temporada de 2026 de Formula 1 arrancará del próximo 6 al 8 de marzo en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia. El Gran Premio de apertura tendrá los mayores cambios en las regulaciones en más de 15 años, de la mano de un nuevo equipo en la parrilla, el regreso del mexicano Sergio Pérez y muchas más novedades más.

Luego de un año de ausencia el volante tapatío regresa al Gran Circo más relajado y con la finalidad de desarrollar un auto 100% nuevo y con grandes retos ante el cambio de normativa más importante de la historia moderna.

El motor V6 turbo de 1.6 litros se mantiene como elemento principal de la unidad de potencia, pero hay cambios mayores en el sistema eléctrico. Se eliminó el MGU-H (generador de energía) del sistema eléctrico.

Las nuevas unidades de potencia tendrán un incremento en el sistema híbrido a 350 kW (aproximadamente tres veces más que en 2025), con lo que la unidad en su conjunto llegará a unos 1,000 caballos de fuerza.

Por primera vez en la historia se utilizará un combustible 100% sustentable, con altos estándares de sostenibilidad basados en las nuevas normas de F1.

Asimismo, el famoso DRS que permitía ayuda aerodinámica con la apertura del alerón trasero para ofrecer menos resistencia fue eliminado. Ahora habrá alerones movibles tanto adelante como en la parte trasera del monoplaza y esto podrá usarse tanto para adelantar como para defenderse de un adelantamiento.

Sergio Checo Pérez regresa con el nuevo equipo, Cadillac F1 Team. El debut de la firma estadounidense marca un parteaguas en la historia de la categoría. Su participación incrementará a 22 el número de pilotos en parrilla.

Checo regresa a la F1 con números muy robustos en su paso por la máxima categoría. Hasta el momento el mexicano ha conseguido 6 triunfos y es el máximo ganador de nuestro país en F1. Cuenta con 3 posiciones de privilegio, 12 vueltas rápidas y 39 podios incluidos dos en México.

Pérez ha logrado arrancar en 281 Grandes Premios con las siguientes escuderías:

McLaren: 19

Racing Point: 36

Sauber: 37

Red Bull: 90

Force India: 99

Aunque la experiencia del piloto mexicano es de gran ayuda y junto a la que aporta su compañero de equipo Valtteri Bottas no garantizan que los resultados positivos en la escudería lleguen pronto.

Será importante entender que es el nacimiento de una escuadra que competirá con equipos verdaderamente experimentados y muy avanzados en el desarrollo de monoplazas de competición.

Si bien el cambio de normativa empareja un poco el terreno, hay equipos como Mercedes, McLaren y Ferrari por ejemplo que además de tener una amplia experiencia tienen la capacidad de construir autos muy competitivos y eso fue precisamente lo que mostraron en la pretemporada.

Por lo mismo habrá que tener paciencia con el piloto mexicano y entender el contexto en el que regresa al Gran Circo.

El inicio de la temporada 2026 también estará marcado por el debut de Audi F1 Team, la escudería derivada del equipo Sauber, quien mantendrá a sus pilotos de 2025, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

La temporada también tendrá una nueva sede con el trazado callejero de Madrid, en España. Con una longitud de 5.41 kilómetros.

El circuito ofrece una mezcla entre una pista callejera semi-permanente del estilo de Albert Park en Australia, y dicha carrera esta planeada para septiembre próximo.

Por lo pronto este fin de semana regresará la Fórmula 1 a la actividad en pista en Melbourne y es entonces en donde veremos quien es quien, primero en la prueba de calificación y posteriormente en la carrera del domingo.

Suerte para nuestro representante mexicano que con el apoyo de sus patrocinadores y todo un país iniciará su temporada número 15 en Fórmula 1.

Sai I. Sánchez Correa

Imágenes: Víctor Uribe Rojas

Edición: Omar A. Álvarez Reynal

Con información de Latin Us