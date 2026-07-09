EU bombardea 90 objetivos militares iraníes tras romper acuerdo de alto al fuego

EFE.- El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que completó una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní.

Según el Centcom, estos bombardeos se produjeron después de otra serie de ataques ejecutados la noche anterior, cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron unos 80 objetivos militares iraníes, incluidos más de 60 botes rápidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El mando militar estadounidense aseguró que esas operaciones buscaban imponer «costos significativos» a Irán por, según Washington, violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será «mucho peor».

«Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!», escribió Trump en su red Truth Social, después de que el Comando Central atacara a Teherán por segundo día consecutivo tras la ruptura de la tregua.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

Con información de Latin Us