“Me ocupo de todo lo que me corresponde”, responde Sheinbaum a críticas por hablar sobre el caso de “El Mayo”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las críticas en su contra por abordar en sus conferencias matutinas el caso de Ismael «El Mayo» Zambada en lugar de hablar de otros temas que afectan al país.

En su conferencia matutina, la mandataria insistió en que al tratar este asunto se enfoca en defender la ley y la soberanía, y condenar el injerencismo.

«Hay quien ha dicho, y esto es muy importante, que la presidenta no debería de preocuparse por este tema y debería de ocuparse de otros. Me ocupo de todo lo que me corresponde, todos los días, el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía», comentó a la prensa.

La presidenta insistió en que Ken Salazar mintió al gobierno mexicano al informar sobre la detención del líder del Cártel de Sinaloa en 2024.

«Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación de la soberanía en esa detención», añadió.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco hizo referencia al caso del doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de participar en la tortura del agente Enrique «Kiki» Camarena, que es secuestrado en México para enfrentar a la justicia en Estados Unidos pero finalmente regresa.

«Hace una defensa diplomática de Álvarez Machain el gobierno del PRI, los que ahora acusan y dicen ‘es que ustedes están defendiendo a un narcotraficante’, son los mismos que en aquel entonces defendieron al doctor Álvarez Machín. ¿Y qué es lo que decían en aquel entonces?, ‘no es que estemos defendiendo al doctor, estamos defendiendo la soberanía de México», añadió.

Con información de Latin Us