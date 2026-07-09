Rescatistas mexicanos reciben la medalla ‘Héroes de Venezuela’ por sus labores tras el doble terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este miércoles a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento tras los terremotos de hace dos semanas, que causaron al menos 3 mil 685 muertos y 16 mil 740 heridos.

La mandataria, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, entregó la medalla ‘Héroes de Venezuela’ a los rescatistas; informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el acto estuvo presente el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

Cooperación con México incluye entrenamiento de perros de rescate

Minutos después del acto, en una inspección de la llegada de ayuda humanitaria al país, Rodríguez indicó que entregaron tres perros al equipo mexicano para adiestrarlos en operaciones de rescate. Uno de ellos se quedará de manera permanente en el país norteamericano.

Hemos establecido muchos mecanismos de cooperación”, añadió.

Rescatistas internacionales salvaron a 14 personas bajo los escombros

El despliegue de 3 mil rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 14 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio; confirmó el Equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC, por sus siglas en inglés).

Terremotos en Venezuela. En un edificio desplomado de departamentos, una familia no pierde la esperanza y sigue buscando a un niño de nueve años que no alcanzó a salir de su habitación. 13 días después de la tragedia no ha llegado maquinaria para el retiro de escombros y la… pic.twitter.com/zaLbdTP5jj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 7, 2026

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que en total han sido rescatadas 6 mil 462 personas.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo. En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Continúan la ayuda humanitaria y las labores de búsqueda

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado fue La Guaira: una zona costera que ya vivió una tragedia, por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela, donde un contingente de doscientos mineros se ha sumado a las labores de búsqueda y se afana en recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto, que sacudió el norte del país hace trece días.

Con información de EFE