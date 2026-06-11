EU se encuentra en «alerta máxima» por riesgo de tráfico de fentanilo por los cárteles de México en el Mundial: DEA

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, advirtió que la agencia se encuentra en alerta máxima por la posible entrada de fentanilo a Estados Unidos en el marco del Mundial de futbol, el cual también tiene como sedes México y Canadá.

En una entrevista con la periodista Ali Bradley, para el medio News Nation, el funcionario señaló que el gobierno estadounidense mantiene un estricto monitoreo ante el posible trasiego de drogas por la gran cantidad de extranjeros que van a ingresar a Estados Unidos con motivo del torneo.

Cole señaló que el Mundial ofrece “una nueva oportunidad para que los cárteles operen”.

También sostuvo que “los cárteles siempre buscarán el beneficio”, y no les preocupan los efectos en la salud que pueden provocar en las personas o la violencia asociada con el consumo de fentanilo.

Cole también señaló que la DEA también comenzó la implementación de una iniciativa llamada “Estados Unidos libre de fentanilo”, la cual se centra en detener las acciones de los cárteles.

Respecto a la relación con México, el funcionario declaró que mantiene una relación sólida con varios funcionarios, como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y destacó que con él existe un «flujo de información activo y libre»

El director de la DEA señaló que los cárteles de la droga operan en los 50 estados del país e incluso en Canadá; también indicó que estos grupos criminales crean amenazas significativas para la población estadounidense.

Con información de Latin Us