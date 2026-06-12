GOBIERNO ESTATAL ACERCA TINACOS A FAMILIAS POTOSINAS

* Fortalece el bienestar de los hogares con apoyos que contribuyen al almacenamiento seguro de agua en las cuatro regiones.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar mejores condiciones de vida para las familias y acercar apoyos que atiendan sus necesidades más importantes, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha entregado tinacos en municipios de las cuatro regiones, como parte del trabajo permanente para respaldar a los hogares potosinos.

La distribución de estos apoyos contribuye a que más familias cuenten con alternativas adecuadas para el almacenamiento de agua, un recurso indispensable para las actividades cotidianas. Además, facilita mejores condiciones en los hogares y favorece el bienestar de quienes habitan en comunidades donde el acceso y resguardo del agua representa una necesidad prioritaria, consolidando el cambio que se vive y se siente mediante beneficios que impactan de manera directa en la vida diaria de las personas.

La directora general, Virginia Zúñiga Maldonado, resaltó que desde el Gobierno del Estado se mantienen acciones cercanas a la población para responder a sus necesidades más apremiantes. Este esfuerzo refleja un trabajo sin límites para llevar programas y apoyos a las cuatro regiones, fortaleciendo la calidad de vida de las y los potosinos.