¡Cuidado, México! Corea del Sur le remonta a Chequia y se gana el corazón de la afición en Guadalajara

Corea del Sur demostró gran fortaleza mental para remontarle 2-1 a Chequia en el estadio de Guadalajara, inmueble que registró una gran asistencia y se mostró en todo momento a favor del conjunto asiático, la afición le coreó todas las acciones, aunque ese idilio se pausará ya que el siguiente juego de los coreanos será ante México.

Dentro de lo cerrado que fue el partido en la primera parte, los asiáticos fueron más incisivos, buscaron más al frente y Kang-in Lee se mandó un disparo que el portero Matej Kovar alcanzó a desviar al 14’, después Heung-min Son probó suerte con un tiro de media distancia que se fue apenas por un costado al 39’.

La segunda parte empezó bajo la misma tónica luego de que Jae-sung Lee disparó con potencia y Kovaj desvió e hizo lo mismo en el contrarremate al 49’; Son también apareció con otro disparo potente al 55’; sin embargo, los europeos se fueron al frente en el marcador.

Los checos aprovecharon un saque de banda muy cerca del tiro de esquina por la derecha, pusieron el balón dentro del área y el capitán Ladislav Krejci le ganó en el salto y remató de cabeza a primer poste para vulnerar sin problema el arco asiático para el 0-1 al 59’.

Entonces apareció la magia de Kang-in Lee, filtró el balón para Hwang In-beom, este amagó el disparo, recortó a dos zagueros y definió de vaselina ante la salida del portero para firmar un auténtico golazo en el 1-1 al 67’.

Se le anuló un gol a Chequia por fuera de lugar bien señalado en contra de Tomas Soucek al 77’, fue ahí que los coreanos reaccionaron y Hyeon-gyu Oh firmó la voltereta tras cerrar la pinza de gran forma tras un centro raso al 80’ para el 2-1.

Con información de Latin Us