GOBIERNO ESTATAL FORTALECE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

* Más de 150 estudiantes de la preparatoria Tomás Miranda Leura contarán con espacios renovados que mejoran sus condiciones de aprendizaje y desarrollo académico.

Con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la mejora constante de los planteles educativos para ofrecer entornos más seguros, funcionales y adecuados para la formación de la juventud, el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo la infraestructura escolar en coordinación con el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, beneficiando directamente a estudiantes de nivel medio superior con una inversión conjunta superior a los 7.2 millones de pesos.

La obra realizada en la preparatoria Tomás Miranda Leura incluyó la construcción de nuevas aulas, rehabilitación de sanitarios, mejoras en salones existentes, bardeado perimetral y la creación de una explanada, además de acciones complementarias que elevan la calidad de los espacios educativos. Estas intervenciones buscan ampliar las oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes a través de una infraestructura digna y funcional.

El mejoramiento del plantel también contempla la próxima construcción de una cancha de fútbol, lo que permitirá reforzar la formación integral de las y los estudiantes mediante actividades deportivas y de convivencia. El director general, Martín Rodríguez Ramírez, destacó el avance del cambio que se vive y se siente en los espacios educativos, donde las condiciones de aprendizaje evolucionan hacia entornos más adecuados, seguros y orientados al bienestar de la comunidad escolar.