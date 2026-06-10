FBI presume captura de más de mil 300 integrantes de cárteles mexicanos desde abril

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI en inglés), dio a conocer que intensificó las acciones contra los cárteles mexicanos.

De acuerdo con un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que estas tareas se realizan desde el pasado mes de abril y hasta la fecha.

Detalló que estas acciones se realizan a través de Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Coordinación, el FBI y socios interinstitucionales, entre los que incluyó a la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés).

El FBI señaló que suman en el periodo mencionado al menos 423 acciones contra estas organizaciones, en que se han realizado 47 mil 971 inspecciones fronterizas para evitar el trasiego de drogas desde México.

Gracias a lo anterior, detalló que se han asegurado alrededor de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, junto a 421 armas que han sido confiscadas.

Según el FBI, estas tareas de seguridad también han derivado en el aseguramiento de 700 mil dólares incautados a estos elementos.

Asimismo, señaló que estas acciones han permitido la detención de al menos mil 343 presuntos miembros de cárteles detenidos.

Con información de Latin Us