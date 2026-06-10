EU tiene como objetivo los activos de Irán para la reconstrucción de países del golfo Pérsico

Reuters.- Estados Unidos intentará desviar activos iraníes hacia los países del golfo Pérsico para la reconstrucción y la reparación de los daños causados por Irán, según ha declarado una fuente familiarizada con el asunto, después de que Teherán, tras una oleada de ataques contra Kuwait y Baréin, haya lanzado nuevos drones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha ordenado a un equipo que evalúe los costos de los daños infligidos a los aliados del golfo por Irán, según informó la fuente el sábado, añadiendo que Estados Unidos también considerará utilizar los activos iraníes para reparar cualquier destrucción futura.

La revelación se produjo un día después de que Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, declarara a la CNN que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, que ya dura tres meses, dependía de la liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados por Estados Unidos.

La fuente no especificó qué tipo de activos estaba examinando el Tesoro. El lenguaje utilizado para describir las nuevas medidas no parecía limitarse a los activos congelados.

La amenaza de redirigir los activos iraníes podría suponer un nuevo motivo de tensión para el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que se puso a prueba de nuevo este fin de semana con ataques por parte de ambas naciones.

Las negociaciones de paz parecen haberse estancado, aunque un ministro de Pakistán, país mediador, viajó a Teherán el sábado con una carta para el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, según informó la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado por la mañana instalaciones de radar costeras iraníes en Goruk y la isla de Qeshm, ambas en el estrecho de Ormuz, tras derribar drones lanzados por Irán que, según el Mando Central de Estados Unidos, suponían una amenaza para el tráfico marítimo.

Otros dos drones de ataque iraníes que amenazaban la navegación en el estrecho fueron derribados, según informó el ejército estadounidense a última hora del sábado.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había tomado represalias contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, y el ejército de Kuwait declaró que había interceptado siete misiles balísticos que sobrevolaron zonas residenciales, lo que provocó daños materiales pero no víctimas.

En Baréin sonaron las sirenas y se instó a los residentes a buscar refugio. Kuwait y Baréin condenaron los ataques.

Irán afirmó posteriormente que había alcanzado bases estadounidenses en ambos países con misiles balísticos, pero el ejército estadounidense señaló que seis misiles fueron interceptados y que un séptimo no alcanzó su objetivo.

Con información de Latin Us