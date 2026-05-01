Irán envía nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos, según medios

Irán envió a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, informó este viernes 1 de ayo de 2026 la agencia oficial IRNA, que no ofreció detalles del contenido de la proposición.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”, indicó el medio estatal.

Teherán ya presentó una propuesta la semana pasada a Washington, a través de Islamabad, en la que ofreció una negociación en varias fases, con la primera de ellas centrada en el fin de la guerra y la reapertura de Ormuz por ambas partes y dejar la cuestión del programa nuclear iraní para más tarde.

Medios de Estados Unidos informaron que dicha propuesta de Irán no convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retrasar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Las conversaciones directas entre los dos rivales se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el Estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 por ciento del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

Las dos partes mantuvieron un encuentro en Islamabad el 11 y 12 de abril con delegación iraní liderara por el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, y la estadounidense por el vicepresidente JD Vance, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la revolución Islámica en 1979.

En ese encuentro, sin embargo, no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 20 de febrero y que se encuentra detenida desde el alto el fuego del 8 de abril.

Con información de EFE