EU advierte a México: caso Rocha Moya es “sólo el principio” y amenaza con ir contra cómplices del narco

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió este jueves que se terminó la impunidad para los narcotraficantes y que la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa es “sólo el principio”.

En un mensaje en sus redes oficiales, los legisladores aseguraron que cualquier persona cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos “será responsabilizada”.

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable”, dice el pronunciamiento.

Ese miércoles, el Departamento de Justicia de EU hizo pública la acusación en contra de Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; el senador de Morena por ese estado Enrique Inzunza Cazárez; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, entre otros funcionarios estatales.

El gobierno estadounidense acusa a los funcionarios de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente la fracción de «Los Chapitos».

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la acusación emitida por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendivil, el senador Enrique Inzunza y otros siete exfuncionarios de Sinaloa.

La mandataria insistió en que no existen pruebas contundentes para ligar a estas 10 personas con el Cártel de Sinaloa, como lo señala la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

«Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», señaló.

La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso y debe recibir «pruebas contundentes e irrefutables» para poder proceder conforme a la ley.

«Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito», añadió.

Con información de Latin Us