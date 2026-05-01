«Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable»: Sheinbaum insiste en su defensa a Rubén Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a defender al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por Estados Unidos ante sus presuntos nexos con el crimen organizado, e insistió en que Washington debe presentar pruebas suficientes.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, la mandataria reprochó que Rocha Moya y los otros nueve exfuncionarios acusados en el mismo caso ligado al Cártel de Sinaloa fueran «ya juzgados» sin que todavía hubiera una investigación.

«Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano», aseguró.

Sheinbaum insistió en reiteradas ocasiones en que se deben presentar pruebas en contra de los 10 acusados conforme a las leyes mexicanas para que sean extraditados.

«Las instituciones de hoy son para garantizar el estado de derecho y el bienestar del pueblo. Nosotros tenemos, afortunadamente, por nuestra historia, una constitución que establece claramente la política internacional, la política exterior, y ahí claramente se dice: ‘la defensa y la soberanía de los pueblos'», enfatizó.

Por ello, Sheinbaum afirmó que la solicitud para enviar a Rocha Moya a Estados Unidos debe ser analizada según el tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas, mientras que la Fiscalía General de la República debe interpretarlo.

Asimismo, la mandataria recordó que la relación con Estados Unidos se basa en cuatro principios:

Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Cooperación sin subordinación.

Cabe recordar que el pasado 29 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El mandatario estatal enfrentaría una cadena perpetua o 40 años de prisión por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Con información de Latin Us