Rocha Moya descarta pedir licencia: “No hay nada que temer”

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, descartó de momento solicitar licencia para separarse de su cargo, tras las acusaciones de la Justicia estadounidense por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“No (voy a pedir licencia). No adelantemos vísperas, todo en su momento, todo en su momento”, puntualizó ante reporteros durante un evento en Navolato..

Rocha Moya respaldo las declaraciones realizada esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien destacó que lucha por hacer valer la soberanía de México

“No, no temo, no hay nada que temer. No le temo a nada . Yo siento que soy una persona limpia. No tengo temor de nada”, explicó.

El gobernador de Sinaloa apuntó que no puede dar la cara por los otros nueve funcionarios mexicanos señalada dos en la acusación.

“Cada quien. No (puede dar la cara por nadie), cada quien que de la la cara por si mismo”, lanzó.

Sheinbaum Pardo afirmó este jueves 30 de abril de 2026 que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero” tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un posicionamiento durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La reacción de Sheinbaum Pardo ocurre luego de que el miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

Con información de López-Dóriga Digital