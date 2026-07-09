Francia es imparable: vence a Marruecos con una soberbia actuación y es el primer semifinalista del Mundial 2026

Francia es el primer semifinalista del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos con autoridad y categoría de favorito para el título, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El primer tiempo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, tuvo una alta intensidad, pero fue completamente para un solo lado y con polémica por un penalti que le dio a Francia la oportunidad de tomar la ventaja.

Mbappé entró al área con balón controlado y llegó una barrida de Mazraoui, quien apenas tocó al delantero del Real Madrid, que inteligentemente provocó que el árbitro marcara penalti sin dudar.

Aunque la revisión del VAR se tardó casi tres minutos, el árbitro no cambió su decisión ni fue a ver la repetición. Pero Mbappé disparó sin fuerza a la derecha y el portero Bono le atajó el disparo en el minuto 28.

El dominio de Francia era abrumador, pero Bono fue el protagonista al hacer tres grandes atajadas a los remates de los galos, uno de ellos al travesaño.

Marruecos no tuvo un solo disparo a portería en los primeros 45 minutos y necesitaba un cambio radical en su planteamiento, pues la potencia francesa seguramente los ahogaría en la segunda parte.

SEGUNDO TIEMPO

Tras el descanso, Marruecos intentó sorprendió con un contragolpe, pero no logró terminarlo. Y fue lo más que pudo hacer, porque en cuanto Francia volvió a apoderarse del balón, no lo soltó.

El peligro seguía rondando la portería de Bono, pero el portero mantenía el cero con su gran calidad para atajar. Contuvo un disparo potente de Doué (50), pero ya era demasiado.

En el minuto 60, Francia recuperó un balón, se lo entregó rápido a Mbappé y no perdonó. Disparó desde fuera del área con un tiro pegado al poste derecho de Bono para el 1-0. Su octavo gol en este Mundial 2026 y el número 20 en sus tres Copas, a uno de Messi, el máximo de la historia.

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! 🇫🇷⚽ ¡Qué joya de gol! ¡Mbappé empata a Messi como goleador en este Mundial! Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/LXdiTp3IWS — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

Dembélé se unió a la fiesta con el 2-0 en el minuto 66 al vencer a Bono con un tiro lejano pero bien colocado al mismo poste.

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡APARECIÓ EL MOSQUITO! ¡DEMBÉLÉ!🔥⚽ ¡Huele a Francia en Semis! Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/lhtY51XUMI — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

Marruecos no tenía armas para levantarse, pero lo iba a intentar. El orgullo y amor propio no alcanzó ante la super potencia en que está convertida Francia y sus estrellas imparables.

La mala noticia para Francia fue cuando Mbappé se tiró en la cancha y fue reemplazado en el minuto 77. Aunque salió por su propio pie, quedó la duda del problema que puede tener de cara a la semifinal, que disputarán el próximo martes ante el ganador del España-Bélgica.

Con información de Latin Us