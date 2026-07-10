EL PARTIDO VERDE REÚNE A MÁS DE 50 MIL PERSONAS Y DEMUESTRA SU FUERZA, UNIDAD Y LIDERAZGO EN SAN LUIS POTOSÍ

Miles de simpatizantes consolidan el respaldo ciudadano al proyecto encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.

Ante más de 50 mil simpatizantes reunidos en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la conmemoración por el vigésimo aniversario del movimiento político, social y humano que nació desde las colonias, comunidades y municipios con la convicción de transformar San Luis Potosí y demostrar que era posible construir un nuevo rumbo basado en la cercanía con la gente, el trabajo permanente y los resultados.

Durante su intervención, el secretario general del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, recordó los inicios del Gallardismo y destacó que el movimiento se ha construido siempre al lado de la ciudadanía. «Qué gusto ver este lugar lleno. Qué gusto encontrarnos otra vez. Qué gusto ver tantas caras conocidas, personas con las que hace veinte años comenzamos a construir este movimiento cuando parecía imposible lo que hoy estamos viviendo. Pero también qué gusto ver tantas caras nuevas que decidieron sumarse porque creen que este proyecto sigue teniendo rumbo, sigue teniendo causas y sigue teniendo resultados», expresó.

Como muestra del crecimiento y fortalecimiento de este proyecto, durante el encuentro se formalizó la incorporación a las filas del partido a 3 mil transportistas provenientes de las cuatro regiones del estado, quienes manifestaron su respaldo al reconocer los avances alcanzados en infraestructura, movilidad, desarrollo y bienestar para las familias potosinas.

Durante su mensaje, Ricardo Gallardo Cardona recordó que hace 20 años comenzó una causa ciudadana impulsada por mujeres y hombres encabezados por Ricardo Gallardo Juárez, quienes recorrieron cada rincón del estado convencidos de que las familias potosinas merecían mejores oportunidades, gobiernos cercanos y un futuro distinto al que durante décadas representó la herencia maldita.

El mandatario estatal destacó que, desde entonces, este proyecto se consolidó como una alternativa que enfrentó el rezago, el abandono y la resignación para construir una nueva forma de servir a la población, basada en el trabajo diario, la cercanía y resultados que hoy son visibles en las cuatro regiones del estado.

Ricardo Gallardo señaló que este movimiento representa miles de kilómetros recorridos, miles de familias escuchadas y la confianza de un pueblo que decidió cambiar su destino.

Agregó que esa voluntad ciudadana permitió romper con los viejos esquemas de gobierno y que, desde hace casi cinco años, la administración estatal ha demostrado con hechos que la transformación sí era posible. “El cambio ya no es una promesa. Hoy se recorre en nuestras carreteras, se ve en las obras que llegaron donde antes nadie volteaba, se vive en las oportunidades que hoy tienen miles de familias y en la confianza recuperada de un pueblo que volvió a creer en sí mismo”, expresó.

Por su parte, la Senadora de la República, Ruth González Silva, afirmó que el cambio que hoy vive San Luis Potosí comenzó mucho antes de la victoria de 2021, al recordar que desde 2006 miles de ciudadanos decidieron sumarse a un proyecto verde, cercano a la gente. “Hoy estamos viviendo un verdadero cambio. Durante estos 20 años nos hemos unido y cada día somos más quienes creemos en este proyecto que está transformando la calidad de vida de las y los potosinos en las cuatro regiones del estado”, señaló.

Ricardo Gallardo Cardona hizo un reconocimiento a las mujeres y hombres que han formado parte de esta historia durante dos décadas, especialmente a quienes caminaron junto a la gente desde el inicio, creyeron cuando parecía imposible y entendieron que la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas.

Finalmente, aseguró que este movimiento seguirá creciendo con la misma cercanía que le dio origen, escuchando a las familias, atendiendo sus necesidades y respondiendo con resultados, porque mientras exista una comunidad que demande oportunidades y desarrollo, continuará trabajando para consolidar la transformación de San Luis Potosí.