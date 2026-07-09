SEER ACERCA LA LECTURA A NIÑAS Y NIÑOS EN ESTE VERANO

* El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026 ofrece lectura recreativa, narración de cuentos, talleres y dinámicas culturales durante el periodo vacacional.

En cumplimiento de la visión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de promover una educación integral para la niñez potosina, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) puso en marcha los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026, una iniciativa dirigida a niñas y niños de entre 7 y 14 años de edad durante el periodo vacacional.

Las y los participantes podrán disfrutar de lectura recreativa, narración de cuentos, dinámicas lúdicas y talleres diseñados para despertar el interés por los libros, estimular la imaginación y favorecer la convivencia en espacios seguros, educativos y culturales. Las actividades se desarrollarán en un horario de 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes, en las bibliotecas participantes.

La inauguración se realizó en la Biblioteca Pública “El Rincón de la Lectura del Barrio de Tlaxcala”, ubicada en el Gimnasio Auditorio del SEER, donde autoridades educativas dieron la bienvenida a niñas, niños y familias asistentes.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, señaló que estos talleres permiten aprovechar las vacaciones con actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades lectoras, la creatividad y el gusto por la lectura desde la infancia.

Este programa forma parte de las acciones educativas y culturales que el Gobierno del Estado mantiene para ofrecer a la niñez más opciones de aprendizaje, recreación y convivencia durante el verano, por lo que se invita a las familias interesadas a acercarse a su biblioteca pública más cercana para obtener mayores informes e inscribir a las y los menores.