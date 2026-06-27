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Mundial

Grupo H Mundial 2026: España elimina a Uruguay en el Estadio Guadalajara

By Agencias
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Foto de @SEFutbol
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sábado, junio 27, 2026

En el Estadio Guadalajara, España venció a Uruguay en el Estadio Guadalajara y avanzó a 16vos de final como líder del grupo

El desenlace del Grupo H del Mundial 2026 se define este viernes 26 de junio con dos batallas simultáneas y en donde al final de los 90 minutos España, se quedó con el liderato del sector y Uruguay consumó su fracaso en la justa.

Uruguay 0 – 1 España

Un gol de Álex Baena al minuto 41 le dio al conjunto de España el triunfo y, de paso, el liderato del Grupo H en el último partido en el Estadio Guadalajara. El guardameta charrúa Fernando Muslera cometió un grave error al no poder controlar el esférico tras el disparo del jugador español, y terminó por colarse al fondo de las redes

Tras la pifia del gol, el técnico Marcelo Bielsa decidió sustituir a Muslera para la parte complementaria, dándole ingreso a Sergio Rochet.

España amaró el liderato con siete puntos, mientras que los charrúas están quedaron eliminados de forma directa al estancarse en el tercer puesto con 2 puntos.

En los minutos finales del cotejo, la frustración por la eliminación provocó que la selección uruguaya terminara con diez hombres debido a la expulsión con tarjeta roja directa de Agustín Canobbio al 90+4′ tras una dura entrada sobre Pau Cubarsí.

La Roja jugará su primer partido de eliminación directa el jueves 2 de julio en el Estadio Los Ángeles.

Cabo Verde 0 – 0 Arabia Saudita

En un duelo ríspido celebrado en el Estadio de HoustonHouston, Cabo verde y Arabia Saudita no se hicieron daño

El empate sin goles beneficia directamente a los “Tiburones Azules”, que con tan solo tres puntos aseguraron una histórica clasificación a los dieciseisavos de final como sublíderes del sector.

Con información de López-Dóriga Digital

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