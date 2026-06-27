AUXILIO VIAL DE LA GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD FORTALECE LA CERCANÍA Y CONTRIBUYE A UNA MOVILIDAD MÁS SEGURA

– A través de recorridos en todas las vialidades del municipio, agentes de Seguridad Vial y Movilidad brindan auxilio a conductores que sufren averías en sus autos y fortalecen la confianza ciudadana.

Con acciones de auxilio vial y de proximidad social para brindar una movilidad más segura, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, brindaron auxilio a seis automovilistas que sufrieron alguna falla mecánica en sus unidades en distintos puntos del municipio, en las últimas semanas.

Estos servicios fueron otorgados por elementos de Seguridad Vial y Movilidad, quienes realizaron maniobras de abanderamiento que permitieron garantizar la seguridad de las y los automovilistas que sufrieron algún percance mecánico en distintos puntos como el Bulevar Valle de los Fantasmas, el Circuito Potosí, el bulevar Río Santiago y al interior de colonias, como La Virgen.

Entre las principales acciones que realizaron los oficiales, destaca el paso de corriente por descarga de la batería del vehículo, el cambio de neumáticos averiados, labores de abanderamiento para prevenir accidentes y dirigir al conductor y su unidad hacia un lugar seguro para recibir servicio mecánico o de grúa

La intervención de los oficiales permitió que madres, padres de familia, trabajadores y ciudadanos transitarán con seguridad por las principales vialidades de Soledad, contribuyendo a una movilidad más segura para habitantes y visitantes del municipio.

Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de fortalecer la confianza y cercanía con las y los soledenses, garantizando su disposición para apoyar a quienes se encuentren en una situación vulnerable.