Es casi un hecho el juego entre México y Ecuador en 16vos del Mundial 2026

El duelo de México contra Ecuador en 16vos de final del Mundial 2026 es prácticamente un hecho.

A falta de los últimos partidos del sábado 17 de junio en la Fase de Grupos, existe un 99 por ciento de probabilidades de que ambas selecciones se vean en la primera ronda de eliminación de la justa mundialista, aunque todavía existe un remoto 1 por ciento de que el Tricolor se vea las caras con Escocia.

La Selección Mexicana firmó una Fase de Grupos impecable en el Mundial 2026. Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tricolor consiguió un paso perfecto de nueve puntos en el Grupo A, sellando su clasificación con una contundente victoria de 3-0 sobre la República Checa en el Estadio Ciudad de México Su solidez defensiva y contundencia los posicionan como uno de los rivales a vencer mientras la justa se dispute en territorio nacional.

Por otro lado, Ecuador dio una de las grandes campanadas del torneo. Encuadrados en el Grupo E, el cuadro dirigido por Sebastián Beccacece logró avanzar a la siguiente ronda tras registrar tan solo cuatro puntos. Su punto más alto llegó al derrotar contra todos los pronósticos por 2-1 a la poderosa Alemania, resultado que los metió de lleno en la lista de los mejores terceros lugares.

En caso de confirmarse en las próximas horas. México y Ecuador se verán las caras en los 16vos de final del Mundial en la cancha del Estadio Ciudad de México el martes 30 de junio en punto de las 19:00 tiempo del Centro de México.

Ambas selecciones ya tienen un enfrentamiento en Mundiales: fue en la Fase de grupos del Mundial de Corea/Japón 2002, con triunfo para la oncena mexicana por marcador de 2-1. Los goles tricolores fueron obra de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que por la Tri anotó Agustín Delgado.

Con información de Roger A. García Martínez

López-Dóriga Digital