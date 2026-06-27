DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

En este intento de ser lo más objetivo e imparcial posible, y, colocando en su justa dimensión los hechos registrados ayer con la inscripción de los Coordinadores Estatales de la Cuarta Transformación y Defensa de la Soberanía; lo que observamos este jueves fue una demostración plena de la praxis política, de estrategias definidas, golpes y traiciones.

Dice mi mujer: “Lo que pasa es que todo esto es un cochinero”. Yo digo y afirmo que no, porque la política así es. En ocasiones es ingrata o benevolente, justiciera o premiadora; y nunca olvidemos que no la hacen los querubines, más bien está perfectamente contextualizada para titiriteros y demonios.

Ayer se vio. También es cierto, que una cosa son las dirigencias nacionales y locales de los partidos políticos y otra es la verdadera intención política que surge desde las entrañas mismas del poder, central o local. Simplemente lo que ocurrió ayer, a nadie debe sorprender porque es así como se juega.

Las razones por las que Gerardo Sánchez Zumaya no fue registrado por MORENA despierta pasiones, encuentros y desencuentros; sobre todo especulaciones, manifestaciones cargadas de espejismo y análisis mediocres o profundos. MORENA tiene sus reglas y ha sido muy clara en señalar tres principios básicos tales como: no robar, no mentir y no traicionar.

El resto son señalamientos, intereses definidos y enormes esfuerzos por evidenciarse unos a otros. Si a ello se le agrega lo reproducido en el mundillo mediático sobre vínculos criminales, riquezas de dudosa procedencia, amistades convertidas en enemigas naturales del régimen actual y el uso de recursos públicos para golpear al adversario, pues nada resulta extraño, la política así es.

¿Qué es lo que puede suceder? De entrada yo diría que no tengo el gusto de conocer físicamente a las y los que se registraron por MORENA, tampoco al que se inscribió por el Partido del Trabajo. Todas y todos por igual merecen mi total respeto, pero no puedo dejar de mencionar, que solo uno de todos los que se registraron resultaba competitivo para el 2027, pero el resto no y el tiempo sabio lo demostrará.

Que si la determinación de última hora asumida por MORENA obedeció a que disponía de elementos suficientes para negar un registro, esto solo el tiempo y nadie más lo podrá constatar, porque uno de los acuerdos internos de MORENA, al menos en el escrito, fue reservar toda información que vulnerara a una determinada persona.

El hecho de que el PT hubiese otorgado un solo registro, tiene varias aristas. Al final del día es un partido aliado de la Cuarta Transformación pero que en su momento fue señalado de traidor cuando le negó el voto a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para la Reforma Electoral. ¿Cómo pedir el voto para un partido que traicionó a la mandataria?

Solo el tiempo nos dirá si el movimiento fue magistral o no. La dirigencia nacional del PVEM en voz de su líder Arturo Escobar, insiste en que su partido prefiere esperar los tiempos legales. Sostiene que la Senadora Ruth González Silva es la mejor posicionada y que no existe impedimento “legal” alguno para que pueda contender.

Eso nadie lo ha dudado, ni cuestionado. Todo mundo sabe de su nivel de presencia y capacidad y que Constitucionalmente no está impedida para contender en el 27, pero habría que ver que sigue pensando la presidenta de la República y como quedaría ante la opinión pública si se avienta de reversa.

Vale la pena revisar con lupa, con prudencia y sensibilidad política la verdadera intención del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona cuando mencionó en una entrevista que el PVEM no tiene un solo candidato.

Habría que esperar si en verdad ese fue el verdadero trueque y como se jugará en la selección de candidatos a diputados federales que, finalmente es lo que interesa a la presidenta. Tendremos que guardar paciencia para saber cómo se resolverá la selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales. Todavía falta tiempo y muchas cosas pueden suceder.