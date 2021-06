Vladimir Barberena garantiza recuperar primeros lugares de transparencia: Alfonso Serment, ex presidente de la CEGAIP

· San Luis Potosí, cuarto lugar en transparencia durante periodo de Vladimir Barberena en CEGAIP

· No tiene instrumentado ningún procedimiento en su contra

· Excelente elemento para considerarlo comisionado de la CEGAIP

Durante la gestión de Mauricio Vladimir Barberena Sánchez en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, CEGAIP, el estado de San Luis Potosí, alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional de transparencia superando a entidades como las de Nuevo León y Jalisco, cifra que se perdió a partir de 2016.

Alejandro Alfonso Serment Gómez, expresidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí, CEGAIP, consideró que es altamente positivo el desempeño que demostró Mauricio Vladimir Barberena Sánchez, mientras participó en ese organismo que se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información de las personas y transparentar el funcionamiento de la administración pública; por eso ahora representa la mejor propuesta para ocupar el cargo de comisionado.

“En lo que yo estuve en la comisión de 2010 a 2014, te puedo decir que es una persona muy competente, trabajamos muy bien, sabedor de todo el trabajo de transparencia, de archivos, y datos personales”.

Reconoció que durante su gestión tuvieron desacuerdos y por ese motivo renunció al organismo; nunca fue suspendido “Nunca se la instrumentó ningún procedimiento, de ningún tipo, es un excelente elemento para considerarlo como comisionado porque sabe de los temas, y es lo que se necesita. Lo que sucedió entre nosotros, fue que hubo una diferencia administrativa por el uso de un vehículo, pero te puedo garantizar que no hubo mayor problema, además no hubo ningún procedimiento de investigación para él, porque tan sólo el presupuesto que manejamos, es tan corto que no se presta a malversaciones de ningún tipo, inclusive hasta los viáticos son muy escasos y aun así, trabajaba cuando tenía que salir a los municipios para investigar a los ayuntamientos, los entes del estado como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Es relevante mencionar el cuarto lugar nacional de transparencia que se obtuvo en su periodo, porque fue otorgado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, debido a que en ese entonces se evaluaban a más poderes e instituciones que a nivel nacional, ya que ni el Instituto Federal de Acceso a la Información pública, IFAI, contaba con dichas atribuciones a nivel nacional “era una cosa muy relevante porque en aquel entonces el IFAI, únicamente veía temas de competencia del poder Ejecutivo y nosotros teníamos los tres poderes, más ayuntamientos y partidos políticos, entonces era una gama más amplia que el mismo IFAI ahora INAI y no cualquiera puede con ese tipo de encargos”.

