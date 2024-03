Trabajaremos desde el Congreso de la Unión para que al Distrito 6 le vaya bien: Juan Carlos Valladares

El candidato a diputado federal ha recorrido colonias en las que ha conocido las diversas necesidades de la gente

“El Distrito 6 tiene necesidades diversas, y Ruth González Silva como senadora, y yo como diputado federal, haremos equipo para fortalecer al Gobierno del Estado en cuestión presupuestal para mitigarlas y que a nuestra gente le vaya bien”, afirmó Juan Carlos Valladares Eichelman, abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Cámara Baja.

Durante su campaña, el candidato verdecologista ha recorrido diversas colonias de su distrito, como: Nuevo Progreso, Aguaje 2000, Villa de las Torres, Los Silos, San Xavier, Jardines del Rosario, Misión del Palmar, Las Libertad, Las Mercedes, Azteca; entre otras.

“Ha sido una campaña enriquecedora porque el acercamiento con la gente me ha permitido, primero y lo más importante, conocer directamente sus necesidades, hay temas primordiales como el abasto de agua y el fortalecimiento del empleo; otro punto que destaco es que la gente me ha dado la oportunidad de hablarles de frente para que me conozcan y que sepan que conmigo tendrán apoyo total”, afirmó Juan Carlos Valladares.

El candidato del PVEM agregó que este acercamiento le ha permitido delinear estrategias para apoyar a la gente mediante la gestión de más recursos para el Gobierno del Estado y mejorar la infraestructura para la distribución del agua potable.

Finalmente, refirió que las ocasiones en las que ha coincidido con la candidata al Senado de la República, Ruth González, ha percibido el gran apoyo de la gente hacia este proyecto, por ello, confió en que las y los potosinos votarán este próximo 2 de junio por los perfiles del Partido Verde, “para continuar la transformación de San Luis Potosí iniciada hace dos años por el Gobierno del cambio”.

