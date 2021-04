Promueve DIF estatal una atención temprana del autismo

· A propósito del Día Mundial de la Concienciacion sobre el Autismo, la dependencia busca sensibilizar a la población sobre el TEA.

Para proporcionar orientación sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que la población interesada puede dirigirse al Centro Estatal de Diagnóstico y Capacitación Autismo DIF, ubicado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en los teléfonos 444 167 60 00 y 167 60 07.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la dependencia destacó que no existe un tratamiento estándar para el TEA, sin embargo, a través de la atención adecuada se pueden minimizar los síntomas y maximizar las capacidades de la población diagnosticada con este trastorno.

Entre los principales síntomas se encuentra: Indiferente al entorno desde bebé; enfoca su atención en un objeto y se aisla del resto; no responde a su nombre; evita contacto visual; repite palabras; ignora a otras personas; realiza movimientos repetitivos como mecerse, dar vueltas o morderse; es rutinaria o rutinario; no se relaciona con otras personas; no sonríe cuando otras personas le sonríen, entre otros, aunque es importante mencionar que no son exclusivos de todos los menores pues se manifiesta de forma diferente en cada uno.

Este 2 de abril en el que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el DIF Estatal emite algunas recomendaciones para contribuir al tratamiento y la inclusión de las personas que están diagnosticadas con TEA, tales como: identificar qué cosas les causan estrés, ansiedad o felicidad; aprender qué causa sus problemas de conducta y qué los previene; entender qué pueden dificultades al enfrentarse a nuevas situaciones; programar horarios para comer, jugar, aprender y dormir; involucrarles en la vida diaria y darles tareas sencillas.

Para lograr más conocimiento al respecto de este tema, es muy importante compartir información con otras familias que tienen hijas e hijos con condiciones similares, así como con toda la población para que puedan identificar cualquier sintomatología y acudir a un profesional para un diagnóstico temprano.

