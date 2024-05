EN MI ADMINISTRACIÓN ACABAREMOS CON LA BUROCRACIA: SONIA MENDOZA DÍAZ

La candidata a la alcaldía de San Luis Potosí por la coalición «Sigamos Haciendo Historia” Sonia Mendoza Díaz, anunció su compromiso de implementar un Plan Integral de Mejora Regulatoria una vez que llegue a la presidencia municipal. Este plan tiene como objetivo principal la simplificación de trámites administrativos y la promoción de la digitalización de procesos en la administración municipal.

Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de transformación Delegación San Luis Potosí (Canacintra), la abanderada de los partidos Verde, Morena y PT, destacó que una de las principales ventajas de esta medida, será la reducción significativa en las oportunidades para actos de corrupción, optimizando así la eficiencia del gobierno y fomentando una mayor transparencia. «Nuestra meta es crear un entorno más accesible y menos burocrático para los ciudadanos y las empresas», explicó Mendoza Díaz durante su campaña.

Además, Mendoza Díaz prometió que su administración se caracterizará por ser un gobierno abierto, con políticas que promuevan la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

«Estamos comprometidos con un modelo de gestión que no solo sea eficiente, sino también inclusivo y transparente, donde los ciudadanos tengan un papel activo en el seguimiento y evaluación de nuestra labor», afirmó la candidata.

Estas propuestas forman parte de una visión más amplia que busca transformar la administración pública de San Luis Potosí, haciéndola más moderna, accesible y alineada con las necesidades actuales de la población. Sonia Mendoza Díaz dijo que, con estas medidas, se podrá mejorar no solo la calidad de los servicios públicos, sino también fortalecer la confianza entre los ciudadanos y su gobierno.

Sonia Mendoza Díaz, reafirmó su compromiso directo con la ciudadanía, prometiendo una gestión activa y responsable en caso de ser electa como presidenta municipal. «Voy a estar como presidenta resolviendo cada una de sus peticiones. Vamos a trabajar por todo lo que no se ha cumplido», afirmó con determinación.

