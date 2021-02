Priistas impugnan designación de candidatos a diputados plurinominales

Ante la nula transparencia, falta de legitimidad, democracia e inclusión que han mostrado los Dirigentes del Revolucionario Institucional, en la asignación de candidaturas a los diversos cargos de elección popular y de representación proporcional, en donde pareciera que nuevamente aquellos que están en las cúpulas del partido y del gobierno Carrerista solamente están velando por sus intereses, y no por aquellos que verdaderamente representan a los cientos y miles de militantes y simpatizantes de nuestra organización, así lo expresó el arquitecto Ricardo Sánchez Flores.

Sánchez Flores, quien es un militante y ex dirigente partidista de gran experiencia, formado desde su juventud en el PRI, también señalo que así como el expresará su indignación en los tribunales correspondientes bajo la salva guarda de sus derechos político-electorales como ciudadano, también deberían de hacerlo muchos más compañeros, ya que de ante mano conoce que existe mucha inconformidad en las bases a lo largo y ancho de la Entidad, en los mandos medios y superiores al ver lo que está sucediendo en la Institución. Recalcó que le parece inconcebible que quienes deciden no se den cuenta que el PRI hoy pareciera estar cavando su propia tumba y ellos serán los sepultureros, que acaso no observan que en el trayecto muchos priistas han emigrado a otros proyectos políticos derivado de sus decisiones y seguramente en consecuencia muchos más lo hagan en los próximos días o semanas al no estar de acuerdo en lo que pareciera ya estar consumado en San Luis Potosí; como la entrega del PRI.

El ex dirigente del Sector Popular, puntualizó que el día de hoy presentará una impugnación ante quien corresponda, para con ello dejar sin efecto la mal llevada designación de Candidatos a Diputados Locales Plurinominales por parte de la Comisión Política Permanente Local del PRI, en donde sentenció que ni siquiera se tomaron la molestia de publicar convocatoria, en donde los electos ahí, no son militantes priistas de acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional Electoral; y esto saben, es uno de los requisitos señalados en los estatutos que nos rigen para poder acceder a estas posiciones, además de otras inconsistencias como la nula regionalización de las posiciones entre otras cosas.

Recalcó que se siente seguro de lo que está haciendo y protegido por la razón y la justicia, celebrando que hoy en día existe la confianza en las autoridades electorales y en los tribunales encargados en la materia, el mismo ya en distintas ocasiones ha obtenido resoluciones a su favor, es decir, hoy en México ante una buena fundamentación, argumentación, pruebas claras, contundentes y una buena defensa, nadie puede estar por encima de las Ley y la Constitución, mas a un cuando es evidente la falta de buena praxis de las autoridades partidistas encargadas de procesar estas convocatorias.

Estoy seguro que no estaré solo, tal vez soy punta de lanza en mi Estado, pero recordó que a nivel nacional son muchos los inconformes de los procesos internos de selección de candidatos que ya impugnaron, por lo que nuevamente lanzó el llamado a sus compañeros para que se unan sin temor alguno y con la certeza que la justicia estará de su lado, finalmente el PRI hoy se encuentra sentenciado a morir.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...