“Refrendar” compromisos incumplidos es cinismo: Sonia Mendoza

La candidata afirmó que la reelección es para empodarar a los ciudadanos, no para conceder tiempo extra a quienes fallaron

La candidata a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, señaló que la reelección se promovió en el Congreso para empoderar al ciudadano, no para conceder un periodo extra a quienes simulan, ignoran y desatienden a la población.

La abanderada de la coalición Partido Verde Ecologista de México, Morena y Partido del Trabajo, Sonia Mendoza dijo que refrendar compromisos incumplidos es un cinismo y una burla para los ciudadanos, y destacó “tres años son mucho para un mal gobierno, omiso, indiferente y cínico; pero tres años son pocos para un buen gobernante.”

Sonia Mendoza, agregó que el candidato-alcalde, no puede reciclar sus promesas incumplidas como si no hubiera pasado en el poder un trienio donde priorizó el uso de recursos públicos para promocionar su imagen en la búsqueda de un proyecto personal, dejando de lado las necesidades de los potosinos y rezagando aún más el desarrollo de la capital potosina.

“Los ciudadanos no son ingenuos, la confianza se perdió desde el momento en que el experto en seguridad no pudo ni siquiera implementar operativos de prevención y de reacción oportuna para dar seguridad a los capitalinos.”

