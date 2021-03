Los tres niveles de gobierno tienen una deuda pendiente con las mujeres

La discriminación, la omisión de políticas públicas, la violencia y la falta de justicia de las autoridades de los tres niveles de gobierno hacía las mujeres, es una deuda que tenemos y que debe ser atendida a la mayor brevedad posible desde las trincheras de la ley, señaló el diputado Rolando Hervert Lara.

“En la zona Huasteca de San Luis Potosí, existe una gran brecha entre la realidad y el discurso del 8 de marzo que lastima a hombres y mujeres, ante el olvido de las autoridades y que sufren las mujeres y niñas indígenas”.

El legislador refrendó el compromiso para que desde el Congreso del Estado se siga insistiendo en la urgencia de implementar políticas públicas que generen seguridad para las mujeres, que permitan aplicar la ley ya que existe un gran número de feminicidio que no han sido resueltos en el estado, y la violencia en contra de las mujeres indígenas sigue aumentando, lo que se traduce en que las acciones de prevención no están dando resultados.

Dijo que “no podemos salir hoy a decir que hemos avanzado, que tenemos resultados; cuando un gran sector de la población de mujeres sigue sufriendo violencia y olvido ante una mirada cómplice de autoridades de los tres niveles de gobierno”, sentenció.

Hervert Lara, consideró importante que el impulso que el contingente de mujeres organizadas está dando en la lucha por la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos en México, para que pueda impactar en estas zonas en donde viven un gran número de mujeres indígenas, que siguen sufriendo ante las costumbres machistas que prevalecen.

El diputado, sostuvo que es hora de que las cosas cambien, “ya no tenemos más tiempo, pues estamos perdiendo mujeres, cada día hay más madres llorando por sus hijas y más niños que se quedan en la orfandad”.

Lamentó que en lo particular, en San Luis Potosí, no se tengan los resultados esperados con una Alerta de Violencia de Género, que no ha funcionado pues cotidianamente se conocen actos de violencia en contra de las mujeres que se pueden configurar en feminicidios, pero que sin embargo, no se llegan a sancionar, por la falta de justicia e impunidad que prevalece en un sistema judicial endeble.

