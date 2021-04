Lopezobradoristas de adeveras van contra ´´morenistas impostores´´

Mónica Rangel y Xavier Nava son unos impostores

Usurpan los espacios de la Cuarta Transformación

Rechazo y repudio a las imposiciones de Mario Delgado

Vivales de la política se subieron al barco de la 4T

Por Redacción

En varios estados de la república mexicana, en donde San Luis Potosí no es la excepción, auténticos simpatizantes y seguidores de a deveras de la causa lopezobradorista, se han organizado para enfrentar el próximo 6 de junio, a ´´Morenistas Impostores´´ que nunca debieron obtener una candidatura por MORENA.

Desde la semana pasada, militantes reales plenamente identificados y comprometidos con la causa transformadora que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer que cuadros importantes tomaron la decisión de participar en una campaña alterna como candidatos en las próximas elecciones, esto a pesar de no haber sido postulados o registrados formalmente por MORENA.

´´Nuestra participación no se limita al derecho que tiene todo ciudadano a votar y plasmar, en todo caso, nuestro nombre en la boleta el próximo día 6 de junio, sino que habremos de iniciar toda una serie de acciones de resistencia en donde dejaremos constancia, principalmente, de dos cuestiones fundamentales.

´´Primera, mostraremos el rechazo a las imposiciones hechas por el líder nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, y segunda, manifestaremos y dejaremos testimonio del abierto repudio que sentimos por ´´candidatos impostores´´ que la dirigencia nacional de MORENA pactó interesadamente con el gobierno estatal para contender en las elecciones del 6 de junio.

Expresaron lo anterior en franca alusión a Mónica Liliana Rangel Martínez y Francisco Xavier Nava Palacios quienes participan como candidatos a la gubernatura del estado y a la presidencia municipal de San Luis Potosí por MORENA. ´´Mónica Rangel y Xavier Nava son unos auténticos usurpadores e impostores de la Cuarta Transformación y por consiguiente traidores a AMLO´, manifestaron.

En este contexto, dijeron que militantes reales y comprometidos con el presidente AMLO, como lo son el diputado federal Ricardo del Sol Estrada y Agustín de la Rosa Charcas, entre otros muchos, serán quienes habrán de encabezar esta convocatoria que busca despertar conciencia entre la militancia auténtica y desenmascarar a los impostores y a los vivales que aprovecharon coyunturas para enarbolar una causa que no es la suya.

Destacaron, que este movimiento de inconformidad no es privativo de San Luis Potosí, tiende a crecer, se ha extendido y se ha hecho sentir en estados como Aguascalientes, Querétaro, Estado de México y en otros muchos más. ´´Quienes iniciamos esta lucha, primero con la fundación de MORENA y luego con el triunfo del 2018, no podemos permitir que impostores abanderen causas que no les pertenecen´´, externaron.

Finalmente, dijeron que, si su movimiento debilita y divide a MORENA, no serán ellos los responsables de la debacle electoral de junio. En todo caso, – puntualizaron, el directamente responsable será Mario Delgado Carrillo, quien negoció en lo obscurito y vino a empuercar el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular, sentenciaron.

