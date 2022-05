Mejores estrategias para combatir la delincuencia organizada: JALIL CHALITA ZARUR

LOS HOMBRES DEBEMOS DE CUIDAR Y DEFENDER A LAS MUJERES

NO PODEMOS PERMITIR QUE HAYA MÁS SECUESTROS Y FEMINICIDIOS

Hoy viernes 20 de mayo a las 17 horas, la asociación “Mujeres Potosinas Cambiando Vidas” llevará a cabo una Marcha Pacífica con la finalidad de exigir a las autoridades correspondientes más seguridad en el estado, un alto a los feminicidios y el respeto a los derechos de las mujeres.

Durante una rueda de prensa efectuada en el hotel Concordia, acudieron diversos medios de comunicación quienes coincidieron en las diferentes exposiciones que hicieron las damas de la asociación, así como su presidente, el licenciado Jalil Chalita Zarur.

“No podemos ignorar lo que está pasando en nuestro estado, en nuestra ciudad, la inseguridad nos está arrebatando la tranquilidad, el progreso y el bienestar de nuestras familias, tenemos el derecho civil de exigir a las autoridades que se tenga una policía más capacitada para erradicar el crimen organizado”

A los niños, mujeres, jovencitas y niñas se los están robando, y muchas personas siguen sin encontrar a sus seres queridos desaparecidos, no podemos acostumbrarnos al dolor, ¡que la indiferencia no nos ciegue!, tenemos que estar unidos por la paz de San Luis Potosí.

Así lo expresaron las damas de la asociación quienes hicieron una invitación abierta a todo el público en general, para que el próximo viernes 20 de mayo se unan para levantar la voz de manera pacífica y solicitar a las autoridades mejores estrategias para que la policía desaparezca los grupos delictivos que hay en San Luis Potosí. La cita es a las cinco de la tarde en la plaza Los Fundadores para luego caminar hasta el Palacio de Gobierno y Municipal.

“Nuestras autoridades hasta el momento no han dado los resultados que necesitamos para tener una ciudad tranquila, si las autoridades no actúan les advierto que con todo el rigor y toda nuestra fuerza nosotros vamos a actuar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados” señaló el desatacado empresario Chalita Zarur.

Este mensaje es para los hombres, que deben ser los defensores de nuestras mujeres, ellas están solas, se sienten desamparadas, deben tener un respaldo y un apoyo que sea verdaderamente excepcional. ¡Cuídemoslas!

Mencionó además que el próximo viernes 20 de mayo desean platicar con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “¡si nos recibe que bien! pero sino, nosotros como ciudadanos comenzaremos a organizarnos en comisiones para que en cada una de las colonias existan rondines y a los hombres les hago un llamado muy enérgico para que no dejen solas a sus mujeres” concluyó el licenciado Jalil Chalita.

