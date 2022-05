Tenemos todo el derecho de exigir mayor seguridad: JALIL CHALITA ZARUR

Los jóvenes debemos de cuidarnos unos a otros para llegar bien a casa

Queremos que nuestras autoridades nos escuchen, nosotros buscamos la paz, el orden, el respeto para los potosinos la seguridad para nuestras familias, queremos un alto al feminicidio, al secuestro de niños y mujeres, las jovencitas están en peligro latente cada vez que salen a la calle.

Así lo mencionó el licenciado Jalil Chalita Zarur, presidente de la asociación Mujeres Potosinas Cambiando Vidas, por su parte la doctora Angélica Cruz, señaló: “Mujeres Potosinas cambiando vidas” quienes hacen la invitación al público en general a participar en la Marcha Pacífica que llevará a cabo el hoy 20 de mayo en la plaza Los Fundadores para luego trasladarse al palacio de Gobierno y Municipal.

La magistrada Hilda Manzano mencionó: “todos tenemos el derecho de exigir a las autoridades que hagan su trabajo, no podemos estar viviendo con miedo cada vez que salimos a la calle, todos sin excepción merecemos una ciudad tranquila, sin violencia. Las cifras de feminicidios y niños desaparecidos son alarmantes, ¡son dolorosas!, nosotras no queremos ser un número más, ¡ya basta!. En todo México hay 3 mil personas desaparecidas y no podemos dejas que eso avance. Ya no!”.

La marcha tiene como principal objetivo solicitar al Gobierno Estatal y Municipal, así como al Congreso del Estado y a otras autoridades: Poner un alto al secuestro, no más muertes de niños y mujeres, respeto a los derechos de la mujer, más seguridad en todo el estado y alto a la discriminación laboral.

“Ya solicitamos una audiencia con el señor Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y con el señor Enrique Galindo, esperamos que pronto podamos platicar con ellos y exponerles nuestra preocupación pero también explicarle nuestras propuestas para tener una ciudad segura”

La joven estudiante de derecho, Vianney Pérez representando a un grupo de jóvenes reñaló: “No podemos permitir más muertes, cuando matan a una mujer una familia queda afectada para siempre, porque los hijos quedan a la deriva, tal vez al cuidado de los abuelos o tíos, pero no siempre es así, muchos niños quedan sin un hogar, sin familia. Nosotros como jóvenes tenemos la obligación de cuidarnos unos a otros cuando salimos de casa. Necesitamos un servicio más eficiente del 911 porque no atienden las llamadas o si las reciben no hay quién acuda a dar auxilio. Por eso entre nosotros debemos cuidarnos, no confiar en nadie más que en nosotros mismos”

