Termina Ricardo Gallardo con añejo problema de agua en Tampamolón

•Anuncia Mandatario Estatal continuidad del tramo carretero de Tanquián a Tampamolón

Tampamolón Corona, San Luis Potosí.- Añejos problemas de abastecimiento de agua causados por la omisión de la “herencia maldita”, llegarán a su fin gracias a los trabajos de rehabilitación del Sistema de Agua Potable “Tonatico – Chiquinteco” con una inversión de 11.5 millones de pesos, para abastecer a la cabecera municipal, que el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona arrancó este miércoles.

En el marco de esta importante obra que tendrá un impacto directo sobre cuatro mil 500 potosinas y potosinos, el Jefe del Ejecutivo Estatal anunció que la modernización de la carretera iniciada desde Tamazunchale, pasando por San Martín Chalchicuautla hacia Tanquián y San Vicente Tancuayalab, se ampliará hacia el municipio de Tampamolón Corona y de ahí hasta el crucero de Xolol pasando por Tancanhuitz, lo que requeriría una inyección de recursos por más de 120 millones de pesos.

“Estamos cambiando las cosas, hoy traemos 20 millones de pesos, una escuela y esta gran obra que les va a cambiar la vida porque no les va a volver a faltar el agua, pero si ustedes me lo permiten, queremos también arreglar las carreteras que llegan a Tampamolón porque también nos las dejaron en mal estado y también las cobraron muchas veces, por eso yo les quiero pedir que no dejen volver a entrar a ningún ratero, ya no queremos políticos rateros”, expresó Ricardo Gallardo.

En la obra de agua potable que arrancó el Gobernador, se llevarán a cabo trabajos de excavación de zanja, relleno y compactado, suministro y colocación de tubería de PVC, construcción de 21 cajas de válvulas y rehabilitación de cárcamo de bombeo, lo que mejorará el sistema de agua de todo el municipio, ya que este lugar es el principal abastecedor a las demás comunidades.

En su intervención, la alcaldesa de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, agradeció el enorme apoyo por consolidar este proyecto que fue abandonado y cobrado varias veces por gobiernos anteriores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...