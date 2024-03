FORTALECEN ACCIONES CONTRA EL DENGUE

• Por temporada de calor, se realizan actividades de saneamiento básico en localidades, colonias, escuelas, unidades de Salud, panteones, mercados, entre otros

Para fortalecer la prevención de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reforzó las acciones de saneamiento, nebulización y visitas domiciliarias en las cuatro regiones del Estado, con el respaldo de las siete jurisdicciones sanitarias, debido a que con la temporada de calor hay un incremento de este tipo de enfermedades.

A través del área de vectores se refuerzan las actividades de saneamiento en localidades, barrios, colonias, escuelas, unidades de salud, espacios de recreación, panteones, mercados, entre otros, ya que de acuerdo al panorama epidemiológico, se está presentando un aumento de más del 400 por ciento en los casos con respecto al 2023, con 7 mil 487 casos positivos de dengue a nivel nacional, destacando Guerrero y Tabasco con la mayor cantidad, mientras que en el Estado se tienen 34 casos positivos.

Detalló que en la Entidad, Ébano es el municipio más afectado con un total de 17 casos positivos a dengue, por lo que se implementó un operativo desde el 12 de marzo, con 288 visitas realizadas, 214 depósitos tratados, 436 criaderos de mosquitos eliminados, y 382 hectáreas nebulizadas y con termonebulización.

Adicionalmente, hizo un llamado para que las y los potosinos, participen con el uso de repelente de mosquitos, usar blusas o camisas de manga larga, pantalones largos, colocar mosquiteros, lavar y tapar cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, y cualquier recipiente, voltear cubetas u objetos que pueda acumular agua y no se esté utilizando, y tirar recipientes que ya no se usen, en los que se pudiera acumular agua.

