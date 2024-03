CIERRAN PARQUES TANGAMANGA POR FUERTES VIENTOS

• La Coordinación Estatal de Protección Civil llama a extremar precauciones ante rachas de hasta 70 kilómetros por hora

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió a las y los potosinos a extremar precauciones ante las fuertes ráfagas de viento que se registran este domingo a consecuencia del frente frío número 42, de entre 35 y 50 kilómetros por hora, alcanzando en algunos momentos los 70 kilómetros por hora, por lo que en coordinación con los Centros de Cultura y Recreación Tangamanga I y II (Cecurt), anunciaton el cierre preventivo de los parques Tangamanga.

La dependencia recomendó evitar actividades al aire libre, ante el riesgo de lesiones por objetos que puedan ser lanzados o desprendidos, como caída de árboles y ramas, desprendimientos de cables energizados, toldos, lonas, láminas o anuncios espectaculares.

En el hogar e inmuebles, pidió asegurar ventanas, así como objetos como laminas, macetas, lámparas, tinacos vacíos, lonas y colocar correctamente toldos y juegos inflables, debido a que el viento puede moverlos y levantarlos del suelo y producir lesiones serias a las personas y en su caso optar no instalarlos por el riesgo de accidente. Además, no se recomienda la instalación de estructuras ante el pronóstico de vientos.

La dependencia informó que se prevén estas condiciones hasta este lunes, con pronósticos de hasta los 80 km/h en sierras de la zona Altiplano, por lo que solicitó fortalecer las medidas de autoprotección.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

Share this: Twitter

Facebook