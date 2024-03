AMPLIO PROGRAMA POR ANIVERSARIO DEL MUSEO LEONORA CARRINGTON

• El viernes 22 de marzo se contará con la participación de la Camerata de San Luis, Le Ballet Odeón, así como de Yoshihisa Tanaka y Ryuta Lida

Este próximo viernes 22 de marzo, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), invita a la celebración del aniversario del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí, con un programa de actividades artísticas y culturales a partir de las 18:30 horas, que incluye la Camerata de San Luis, Le Ballet Odeón, Yoshihisa Tanaka y Ryuta Lida, con entrada libre.

La Secult, reveló que el programa de actividades iniciará a las 18:30 horas con el concierto Primavera, a cargo de la Camerata de San Luis que interpretará Serenata, de M. Karlowicz, así como piezas de J.S. Bach y Tangos argentinos, en la Sala de las Musas, y después la compañía potosina Le Ballet Odeón ofrecerá una presentación dancística especial.

Adicionalmente, a las 19:20 en la Sala de las Musas, se invita al público a ser partícipes de la plática con Yoshihisa Tanaka y Ryuta Lida, para posteriormente presenciar la inauguración de su exposición temporal «NERHOL: Beyond the Way», que tendrá lugar en los patios y salas temporales del museo, en una colaboración con Fundación AMMA.

Todas las actividades son de entrada libre; la programación completa se encuentra disponible y podrá ser consultada a través de las redes sociales del Museo Leonora Carrington y del Centro de las Artes de San Luis Potosí, en Facebook, X e Instagram. Mayores informes al (444) 1 37 41 00, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

Share this: Twitter

Facebook