Jaime Chalita Zarur se registra como aspirante a candidato al Senado

El empresario Jaime Chalita Zarur se registró este día en el Partido Revolucionario Institucional como aspirante a la candidatura al Senado por San Luis Potosí.

Acompañado de su familia y amigos, el empresario presentó la documentación requerida en la sede del PRI, para que el partido a su vez avale posteriormente su registro.

Chalita Zarur dio un mensaje ante las personas que lo acompañaron en este momento y destacó que asume un reto personal muy importante.

“Venimos con la esperanza de poder aportar algo importante para el país, el reto es enorme. El país no lo construye una persona ni un candidato, sino todas las personas que trabajan diariamente por sacar adelante a México”, aseveró.

Relató que aspira a realizar un trabajo compartido y del bien común que permita que el país siga creciendo, pues hoy en día, es complicado el horizonte que vivimos y que todos los días vivimos situaciones que son adversas.

“Mentira que este país se construya en los anhelos de una sola persona. Tenemos que rescatarlo, no solo para adultos sino para jóvenes; la polarización no le sirve a nadie, por lo que entre todos debemos reconstruir la patria”, afirmó el empresario potosino.

Chalita Zarur expresó que actualmente la política en el país requiere de la participación de rostros diferentes, que ofrezcan propuestas nuevas encaminadas al bien común y no de unos cuantos.

El aspirante a la candidatura al Senado aseveró que las instituciones tienen que ser recuperadas, por lo que competirá con propuestas y la esperanza de conquistar la confianza de las personas.

Jaime Chalita Zarur es un empresario potosino con experiencia en el sector médico, ha formado parte de diversos organismos empresariales a nivel local y nacional, además de y tener experiencia en la función pública.

