Congreso celebrará los 100 años de la UASLP

La Diputación Permanente convocó a Sesión Solemne para el próximo 12 de enero del año en curso, a las 10:00 horas, para conmemorar el Centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y, reconocer esta casa de estudios, por los logros obtenidos y la consolidación en el ámbito educativo, social y cultural en la entidad y en el país.

La iniciativa fue presentada por los diputados, Edmundo Azael Torrescano Medina, Alejandro Leal Tovías, Bernarda Reyes Hernández, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández y Ma. Elena Ramírez Ramírez, para celebrar la Sesión Solemne, para conmemorar “El Centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.

En ese mismo acto se reconocerá a la Máxima Casa de Estudios, a través de su Rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, por ser una de las primeras universidades del país en recibir el título de “autónoma”, así como por los logros obtenidos y la consolidación en el ámbito educativo, social y cultural en nuestro estado.

La diputada Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Directiva del Congreso del estado, señaló que, “la autonomía de nuestra Universidad, obtenida en el año de 1923, fue consecuencia de un proceso de cambios ideológicos y de mentalidad de maestros, directivos, jóvenes estudiantes e integrantes del gobierno de aquella generación visionaria”.

En la exposición de motivos se explica que, “La autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios, es un proceso que va íntimamente ligado con el concepto de Universidad, pues el profundo cambio concretado aquel 9 de enero de 1923 implicó la libertad para tomar sus propias decisiones, además de la esencia y espíritu que conlleva su creación, basada en el principio de universalidad de conocimiento y la libertad del espíritu humano”.

La UASLP se ha consolidado como una de las mejores instituciones públicas autónomas educativas, esto se ha visto reflejado con las evaluaciones que año con año se realizan, como lo son: Best Global Universities, QS Latin America University Rankings, The World Universities Rankings, Best Global Universities de US News Education entre otras.

De igual forma es importante resaltar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha dado grandes profesionistas a nivel estatal, nacional e internacional, mismos que se han destacado por su gran formación y su aportación en el desarrollo profesional en el que se desenvuelven.

En la sesión de la Diputación Permanente se guardó un minuto de silencio en memoria del alcalde de Santa María del Río, Emmanuel Govea Díaz quien falleció el pasado 31 de diciembre en un accidente de carretera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...