SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LAS SEIS ENTIDADES CON MAYOR CRECIMIENTO INDUSTRIAL MENSUAL: INEGI

* El estado registró un incremento de 1.6 por ciento en junio de 2026 respecto a mayo, impulsado por el dinamismo manufacturero y el respaldo del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona a la actividad industrial.

San Luis Potosí se ubicó en la sexta posición nacional en crecimiento mensual de la actividad industrial, al registrar un avance de 1.6 por ciento durante junio de 2026 respecto al mes anterior, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la entidad se colocó únicamente detrás de Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Guanajuato y Yucatán, que encabezaron los incrementos mensuales, consolidando a San Luis Potosí entre los estados con mayor dinamismo industrial del país.

Este desempeño refleja la importancia del respaldo que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha brindado a las actividades industriales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con el propósito de fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de la economía potosina.

El repunte mensual está sostenido fundamentalmente por el buen desempeño de las industrias manufactureras y un comportamiento estable de la minería estatal, actividades que contribuyen a mantener en movimiento la estructura productiva de la entidad y a fortalecer su posición como uno de los polos industriales relevantes de México.

Si bien el comparativo anual frente a junio de 2025 refleja desafíos y ajustes a la baja en sectores específicos, el sector manufacturero local continúa demostrando su capacidad de aportación al desarrollo productivo regional. De acuerdo con las cifras del INEGI, en junio la manufactura potosina registró un crecimiento anual de 1.6 por ciento; en contraste, la construcción presentó una variación de -5.6 por ciento, mientras que el sector de generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas reportó -6.8 por ciento y la minería, -4.5 por ciento.

Ante este panorama, las autoridades estatales y el sector productivo mantienen el enfoque en consolidar las bases del crecimiento industrial, fortalecer las capacidades de las empresas y ampliar las condiciones de competitividad de San Luis Potosí en el corto y mediano plazo, a fin de impulsar el desarrollo económico y aprovechar las oportunidades de inversión y generación de empleos en las cuatro regiones del estado.