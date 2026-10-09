GOBIERNO DEL ESTADO ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO CON DIEZ EMPRESAS

* La octava Jornada de Reclutamiento Laboral será el martes 13 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en Jardín Colón 23, barrio de San Miguelito.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, acercará nuevas oportunidades de empleo formal a la población mediante la participación de diez empresas nacionales e internacionales en la octava Jornada de Reclutamiento Laboral, que se realizará en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres).

La actividad se desarrollará el martes 13 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en Jardín Colón número 23, barrio de San Miguelito, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Esta jornada forma parte de las acciones institucionales para facilitar el acceso al mercado laboral, acercar a las empresas con personas que buscan empleo y contribuir a reducir las brechas de género mediante mayores oportunidades de contratación formal.

Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales de las dependencias participantes o solicitar información al teléfono 444 144 2920, como parte de las acciones del Gobierno que cumple para acercar oportunidades de desarrollo económico a las familias potosinas.