SAN LUIS POTOSÍ BUSCA AMPLIAR EXPORTACIONES AGROPECUARIAS A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

* Durante el 35º Acuerdo Agrícola Trinacional, el Estado planteó reducir cargas arancelarias y abrir mercados para jitomate, pepino, chiles, café, mezcal y otros productos potosinos.

San Luis Potosí presentó propuestas para ampliar las oportunidades comerciales del sector agropecuario en Norteamérica, mediante mejores condiciones de exportación, acceso a nuevos mercados y acuerdos que beneficien directamente a productores y familias del campo, durante el 35º Acuerdo Agrícola Trinacional.

En representación del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, planteó nuevas alternativas de comercialización para jitomate, pepino, chiles, café de alta calidad, mezcal de agave, licores y ron, con menores cargas arancelarias y mejores condiciones sanitarias.

Durante el encuentro también se propusieron medidas relacionadas con la protección ambiental, el reciclaje del agua utilizada en actividades agropecuarias y la contratación legal de personal calificado en granjas productivas, con acceso a seguridad social.

En esta reunión internacional participaron también representantes de Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, con una agenda orientada a ampliar las exportaciones, generar oportunidades de empleo rural y mejorar la competitividad de los productos mexicanos en Estados Unidos y Canadá, como parte del cambio que se vive en San Luis Potosí.