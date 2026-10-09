EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO GARANTIZA CIERRE DE 2026 CON FINANZAS SANAS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

* El Gobierno del Estado cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir aguinaldos, pensiones y pagos a proveedores, resultado de una administración responsable y ordenada.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su administración concluirá el ejercicio fiscal 2026 con estabilidad financiera, recursos disponibles y plena capacidad para cumplir puntualmente con las obligaciones de fin de año, dando certeza a las y los trabajadores, pensionados y proveedores del Gobierno del Estado, sin comprometer la continuidad de las obras, programas sociales y servicios públicos en las cuatro regiones.

El Mandatario Estatal destacó que la disponibilidad de recursos es resultado de una política de disciplina presupuestal, control del gasto, ahorro y planeación financiera aplicada durante los últimos cinco años, que ha permitido dejar atrás las prácticas de endeudamiento y desorden administrativo de la herencia maldita, para dar paso a un Gobierno que cumple sus obligaciones y mantiene en marcha proyectos de infraestructura, seguridad, educación y bienestar social.

Ricardo Gallardo señaló que el manejo responsable de los recursos públicos también se refleja en las evaluaciones favorables emitidas por agencias calificadoras como Fitch Ratings, HR Ratings y PCR Verum, cuyos análisis han reconocido aspectos de la estabilidad financiera y capacidad de cumplimiento del Estado, lo que contribuye a generar condiciones de confianza y certidumbre para la entidad.

Asimismo, subrayó que el pago oportuno de aguinaldos y pensiones representa una prioridad de su administración, por lo que se han realizado las previsiones presupuestales necesarias para atender estos compromisos, así como las obligaciones pendientes con proveedores, garantizando un cierre administrativo ordenado y sin contratiempos financieros.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que San Luis Potosí mantendrá una administración responsable, con transparencia en el ejercicio de los recursos y una planeación que permita iniciar 2027 con estabilidad presupuestal, dando continuidad a las obras de alto impacto, los apoyos sociales, la infraestructura educativa, los servicios de salud y las acciones de seguridad pública en beneficio de las familias potosinas.