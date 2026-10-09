García Harfuch reporta 33 detenidos por asesinato de Carlos Manzo; FGR decidirá si atrae el caso

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 33 personas han sido detenidas dentro de las investigaciones por el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Entre ellas se encuentra ‘El R1’, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del crimen.

Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que el homicidio fue una prioridad para el gobierno federal y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se integró un grupo especial en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Se agotaron todas las líneas de investigación, no se descartó ninguna y, como resultado, hay 33 detenidos”, afirmó Harfuch. Según explicó, entre los capturados se encuentran integrantes de la célula presuntamente encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del ataque.

El secretario añadió que también fueron detenidas personas que trabajaban para Manzo y que, presuntamente, filtraban información al grupo criminal. “La función que tenían ellos era filtrar información al grupo criminal”, declaró, sin adelantar mayores detalles debido a que las indagatorias continúan.

Respecto a la petición de la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente, Harfuch aclaró que esa determinación corresponde exclusivamente a la institución ministerial. También señaló que mantiene contacto permanente con Quiroz y que ella cuenta con protección federal por instrucciones de Sheinbaum.

Con información de López-Dóriga Digital